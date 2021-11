Treffpunkt für queere Jugend – Ein sicherer Hafen in der Region Nicht alle Jugendlichen entsprechen der Heteronormativität. Der Queerspace in Langenthal bietet ihnen eine Chance auf Austausch und Normalität. Maximilian Jacobi

Roy, Patrizia Macina und Pema (v.l.n.r.) im Gespräch. Fotos: Christian Pfander

Seine «andersartige» Sexualität ist für ihn schon lange ein Thema. Roys braune Augen funkeln lebhaft, während er erklärt, er habe kein Problem damit, darüber auch öffentlich zu sprechen. Er sei sowieso bereits bekannt, führt er mit fester Stimme aus: auf Tiktok.

Roy wirkt nicht wie jemand, dem der Kontakt zu Mitmenschen schwerfällt.

Und doch: In seinem Wohnort im Emmental, wo er in einem betreuten Wohnheim eine Lehre macht und dort auch lebt, fühlt er sich isoliert. Er könne sich mit niemandem richtig darüber austauschen, was es bedeute, jugendlich und queer zu sein, berichtet der 17-Jährige.