Böniger Alpkäser geht in Pension - Ein Senn von altem Schrot und Korn

Eine Ära geht zu Ende: Res Burki (l.) bei seinem letzten Alpabzug. Im Bild ist auch Zusenn Luca Kunz zu sehen (Mitte). Foto: Sibylle Hunziker

Schon von weitem hörte man am Samstag die Treicheln der Kühe über den See hallen, als sie für das letzte Stück ihres Alpabzugs vom Küenzlen-Läger auf die alte Iseltwaldstrasse einbogen. Je näher der festlich herausgeputzte Zug dem Dorf Bönigen kam, umso mehr Menschen säumten die Strasse, um die Heimkehrer willkommen zu heissen.

Der Verkehr stand still, bis die Kühe am anderen Ende des Dorfs auf eine saftige Wiese entlassen wurden, während die Älpler und Bauernfamilien, Freunde und Gäste unter freiem Himmel den Abschied vom Alpsommer feierten. «Auf eine Festwirtschaft mussten wir diesmal verzichten, weil wir die Corona-Vorschriften bei schlechtem Wetter nicht hätten einhalten können», bedauerte Alpmeister Ueli Michel. Aber

Mutschli und Alpkäse gab es auch dieses Mal zu kaufen.

Traditionelle Alp

Für Res Burki war es der 26. Alpsommer. Jetzt geht der Senn in Pension und freut sich darauf, auch anderswo Berge und Natur zu erkunden. Die Leidenschaft fürs Käsen und die Freude an «seiner» Alp ob Bönigen hat er jedoch nie verloren.

«Aber bei 24 Kühen und 10 Stück Jungvieh hat man noch gut den Überblick.» Res Burki

Die Alp Küenzlen hat bis heute keinen Strassenanschluss, in den beiden unteren Stafeln Läger und Stand wird in gut hundertjährigen Hütten traditionell über dem offenen Feuer gekäst, und im Oberberg unter dem Böniger Rothöri ist das Gelände selbst für berggewohnte Kühe und Älpler streng. «Aber bei 24 Kühen und 10 Stück Jungvieh hat man noch gut den Überblick», sagt der gelernte Landwirt Burki.

Ein Tüftler am Kessi

Meist sei die Tiergesundheit aber kein Problem. Die Tiere seien berggängig. «Und das Futter dort oben ist genial: Lauter Trockenwiesen mit allen guten Kräutern, die man sich vorstellen kann.» Nach dem späten Frühling kamen die Kühe dieses Jahr auf jedem Stafel ins junge Gras, und mit dem vielen Regen wuchs das Futter gut. So konnten Burki und Zusenn Luca Kunz drei Tonnen Käse herstellen – fast gleich viel wie sonst, obwohl der Alpsommer mit 100 Tagen fast eine Woche kürzer war.

«Auf einer Alp mit einer dermassen vielfältigen Futtergrundlage schmeckt der Käse immer wieder anders, je nachdem, wo die Kühe gerade weiden.» Res Burki

Eine gute Produktion und rationelles, sauberes Arbeiten waren dem Senn immer wichtig. Er wusste es deshalb zu schätzen, dass ihm die Böniger im Organisatorischen vertrauten und in sinnvolle Verbesserungen investierten – etwa ein Rührwerk fürs Kessi und eine neue Melkanlage. Am meisten interessierte Res Burki die Käsequalität. «Auf einer Alp mit einer dermassen vielfältigen Futtergrundlage schmeckt der Käse immer wieder anders, je nachdem, wo die Kühe gerade weiden.»

Ein Ländler als Merci

Jahrelang tüftelte er deshalb mit unterschiedlichen Mischungen aus einer Bündner und einer Berner Käsekultur, bis die Milchsäurebakterien jederzeit Käse mit dem gewünschten Geschmack hervorbrachten. Die Resultate dieser leidenschaftlichen und sorgfältigen Arbeit freuten wiederum die Böniger, und sie liessen ihren Senn am Samstag nur ungern ziehen.

Zu Burkis Ehren hatte Ueli Zurbuchen den «Küenzle-Läger-Ländler» komponiert, den Sami Hess mit einer Kapelle aus Bönigern und Nachbarn im «Innerschweizer Stil» – mit Bassgeige, Klavier, Akkordeon, Flügelhorn und Alphorn – uraufführte. Zum Nachhören daheim in Vitznau erhielt der Senn eine Einspielung auf CD und ein Notenblatt in Golddruck. Im Berner Oberland wird der neue Ländler unter anderem in der Trachtengruppe Bönigen lebendig bleiben, die ihn als Tanzmelodie geschenkt bekam.

