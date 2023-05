Zu Besuch auf der Schwarzenegg – Ein Secondo rettet ein wertvolles Stück Schweiz Was hat das 175-Jahr-Jubiläum der Bundesverfassung mit einem Bauernhaus auf der Schwarzenegg zu tun? Ein Gang durch ein ungewöhnliches Haus und ein Stück Schweizer Geschichte. Godi Huber

Massimo Arnaldi hat das Ochsenbein-Haus in der Schwarzenegg renoviert. Foto: Patric Spahni

Ob der sich ständig verändernden Aktualität geraten historische Ereignisse in den Hintergrund, insbesondere, wenn sie sich weit zurück in der Vergangenheit befinden. «175 Jahre Bundesverfassung» ist ein solches Ereignis. Das Jubiläum ist in diesem Jahr fällig, denn am 12. September 1848 wurde aus der alten Eidgenossenschaft ein Bundesstaat und die erste Demokratie in Europa.