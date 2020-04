BDP-Grossrat aus Trubschachen – Ein Schwergewicht verlässt die kantonale Politik Mit Samuel Leuenberger tritt ein Emmentaler aus dem Kantonsparlament zurück, dessen Stimme nicht ungehört verhallte. Über 20 Jahre prägte er die regionale und kantonale Politik. Susanne Graf

Samuel Leuenberger will es künftig etwas ruhiger angehen. Adrian Moser

«Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für einen neuen Lebensabschnitt», sagt Samuel Leuenberger. Er wolle es künftig etwas ruhiger angehen und mehr Zeit haben für persönliche Freiheiten, für Freunde, Kollegen und die Familie. Solche Sätze ist man sich gewöhnt von Männern und Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Bei Leuenberger ist das noch lange nicht der Fall. Er ist 46 Jahre alt. Trotzdem hat der Mann aus Trubschachen guten Grund, so zu reden.

Mit 26 Jahren rutschte Samuel Leuenberger 1999 für die SVP in den Grossen Rat des Kantons Bern. Daniel Fuchs

Immerhin blickt er auf 20,5 Jahre politischer Arbeit im Grossen Rat des Kantons Bern zurück. Mit 26 Jahren war er nur wenig älter als Evi Allemann, das bisher jüngste Mitglied des Kantonsparlaments, als er 1999 erstmals ins Berner Rathaus reiste. Leuenberger rutschte nach, als der Schangnauer Ruedi Zesiger nicht nur das SVP-Präsidium des Kantons Bern an den Nagel hängte, sondern auch aus dem Grossen Rat zurücktrat.

«Als Jurist hatte er den Vorteil, dass er sich in den Massen von Unterlagen schnell zurechtfand und das Wichtige herausfiltern konnte.» Bernhard Antener, Langnau

Über 20 Jahre im Grossen Rat ist eine lange Zeit. Einer, der beurteilen kann, was Samuel Leuenberger dort leistete, ist Bernhard Antener. Der ehemalige Gemeindepräsident von Langnau war schon dabei, als der junge Kollege aus Trubschachen seine Arbeit aufnahm. Antener verfolgte Leuenbergers engagierte und wortgewaltige Auftritte am Rednerpult bis 2014 jeweils von den SP-Reihen aus. Seine Arbeit sei «prägend» und «solide» gewesen. Sowohl in der SVP als auch später in der BDP habe Leuenberger grossen Einfluss gehabt und er sei «über alle Parteien hinweg breit akzeptiert» gewesen. «Als Jurist hatte er auch den Vorteil, dass er sich in den Massen von Unterlagen schnell zurechtfand und das Wichtige herausfiltern konnte», stellt Antener weiter fest.

Engagiert und wortgewaltig, Samuel Leuenberger redet den Mitgliedern des Grossen Rats ins Gewissen. Foto: Andreas Blatter

Leuenbergers Spuren

Samuel Leuenberger ist selbstständig erwerbender Notar mit Büros an den Standorten Trubschachen, Signau und Konolfingen. Dieser Arbeit will er sich nun verstärkt zuwenden. Die Justiz gehörte auch zu jenen Bereichen, die ihn im Grossen Rat am intensivsten beschäftigt haben. Da war zum einen die Justizreform, die er an vorderster Front mit gestaltete. Als es darum ging, sämtliche Richter neu zu wählen, war Leuenberger der Vorsitzende des Wahlausschusses. Und er war Vizepräsident der parlamentarischen Untersuchungskommission, die das Debakel rund um die bernische Lehrerversicherungskasse aufarbeitete. Auch im Emmental hat der Mann aus Trubschachen politische Spuren hinterlassen. Er war es, der 2007 das Präsidium des Vereins Region Emmental übernahm und ihn 2013 in die Regionalkonferenz Emmental überführte.

Samuel Leuenberger verliess die SVP und stellte sich in den Dienst der BDP. Foto: Adrian Moser

Nun also, mitten in aussergewöhnlichen und unsicheren Zeiten, gibt er seinen Rücktritt bekannt. «Natürlich, die Corona-Krise regt zum Denken an», sagt er. Aber der Auslöser, um das politische Engagement gerade jetzt aufzugeben, war es nicht. «Den Entscheid, Mitte dieser Legislatur aufzuhören, habe ich schon vor etwa zwei Jahren gefällt», sagt Leuenberger. «Das ist kein Schnellschuss.» Für ihn sei schon lange klar gewesen, dass er nicht ewig im Grossen Rat politisieren wolle. Einmal war er nah dran, in die kantonale Exekutive zu wechseln: 2007 wollte er für die SVP die Nachfolge von Regierungsrat Werner Luginbühl antreten. Aus einer Reihe von Kandidaten war er jener, der im letzten Wahlgang gegen Christoph Neuhaus unterlag, mit 294 zu 277 Stimmen. «Leuenberger wäre ein guter Regierungsrat geworden», ist Bernhard Antener überzeugt.

«Ich koche sehr gern – leider.» Samuel Leuenberger

Doch es ist, wie es ist. Deshalb wird sich der Mann, der auch an vorderster Front mit dabei war, als die BDP gegründet wurde, nun verstärkt seinen Hobbys widmen. Er bleibt Präsident der Unihockey-Tigers Langnau. Er präsidiert auch das Organisationskomitee, das eigentlich demnächst das Emmentalische Schwingfest durchführen möchte. «Und ich koche sehr gern – leider.» Das «leider» bezieht er auf die Tatsache, dass er seine Menüs dann halt auch selber esse. Seine Postur zeugt von erfolgreichen Kochkünsten.

Voller Einsatz auch beim Fussballspiel des FC Grossrat gegen den FC BZ im letzten Frühling. Foto: Raphael Moser

Fragt sich noch, wie es der BDP im Emmental bekommen wird, wenn nach Hans Grunder aus dem Rüegsauschachen auch ihr zweites bisheriges Aushängeschild von der politischen Bühne verschwindet. Darüber mag sich Samuel Leuenberger keine Sorgen machen: «Eine Partei lebt nicht von einzelnen Köpfen», sagt er. Jürg Rothenbühler, der ihn bereits als Präsident der Regionalkonferenz Emmental beerbt hat, wird nun auch in den Grossen Rat nachrutschen. Rothenbühler ist Inhaber einer Schreinerei in Zollbrück und war Gemeindepräsident von Rüderswil. Über ihn sagt Leuenberger: «Er ist eine versierte und anerkannte Persönlichkeit.»