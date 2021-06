Leserreaktionen – «Ein schwarzer Tag für die kleinen Schulstartenden» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu

«Die Situation ist für Kindergärtnerinnen und vor allem für die kleinen Kinder untragbar geworden», schreibt eine Leserin. Foto: Keystone

Zu «In Obwalden ist die Impfskepsis am grössten»

Bei einem Impfstoff gibt es im Gegensatz zu Medikamenten schon aus biologischen Gründen keine Langzeitfolgen, die in fünf oder sechs Jahren nach der Impfung plötzlich auftreten könnten. Bei einer mRNA-Impfung werden keine neuen Metaboliten im Körper erzeugt, es reichert sich nichts an. Das Protein, dass das Immunsystem ankurbelt, löst sich in ein paar Tagen in nichts auf. Nebenwirkungen werden ausgelöst vom aktivierten Immunsystem (und nicht etwa vom Impfstoff) und zeigen sich binnen weniger Stunden bis zu drei Tage nach der Impfung. Allergische Reaktionen, ob leicht oder schwerwiegend, kommen selten nach der Verabreichung vor und können gut behandelt werden. Als sehr seltene Nebenwirkungen sind unterschiedliche Autoimmunreaktionen möglich, aber selbst diese treten spätestens nach wenigen Wochen auf. Stefan Streit, Bremgarten

Zu «Die Bundeskanzlei sagt Nein zum Genderstern»

Die schwedische Sprache hat vor längerer Zeit nicht nur die Höflichkeitsform abgeschafft, wie man an der Werbung eines schwedischen Möbelhauses feststellen kann, sondern laut eines Silva-Buches auch die weiblichen Formen bei Personenbezeichnungen, so zum Beispiel bei Berufen. Das war relativ einfach zu bewerkstelligen, da Schwedisch nur zwei Geschlechter hat, nämlich Utrum, das sowohl männlich als auch weiblich ist, und Neutrum (sächlich). In der deutschen Sprachen mit ihrer einzigartigen Dreigeschlechtigkeit lässt sich dies aber kaum umsetzen. Martin Meyer, Wabern

Zum Leserbrief von Peter Marthaler «Widerspricht jeglicher Vernunft»

Im Gegensatz zu Diktaturen, Monarchien und republikanischen Staatsformen, ermöglicht unsere einmalige direkte Demokratie, dass bei volksbefragenden Abstimmungen wie Initiativen, Referenden und Gesetzesvorlagen, jede und jeder Stimmberechtigte seine persönliche Meinung durch ein «Ja» oder ein «Nein» bekunden darf. Wenn der frustrierte Leserbriefschreiber denjenigen die den CO2-Gesetzesentwurf abgelehnt und denjenigen die der Antiterrorgesetzesvorlage zugestimmt haben «jegliche Vernunft» abspricht und die Frage stellt «was ist wohl mit dem legendären, gesunden Menschenverstand passiert», erlaube auch ich mir die Frage «was wohl mit der Kinderstube, der Toleranz und insbesondere mit dem Anstand des Leserbriefschreibers passiert sein könnte»? Toni Brunner, Münchringen

Zu «Kinderbetreuung: So schneiden wir ab»

Fakt ist, dass seit der obligatorischen Einschulung von Vierjährigen und einer verstärkten Integration aller Kinder in Regelklassen, die Situation für Kindergärtnerinnen und vor allem für die kleinen Kinder untragbar geworden ist. Noch vor wenigen Jahren gingen vierjährige Kinder vielleicht zwei Stunden pro Woche in eine Spielgruppe oder besuchten ein Eltern-Kind-Turnen. Heute ist der Betreuungsschlüssel anders: Eine Kindergärtnerin muss bis zu 22 Kleinkinder betreuen und hat auch einen Bildungsauftrag. Zu Gunsten aller Kindergartenkinder verlangten einige Grossrätinnen und Grossräte in der Junisession 150 Stellenprozente für Kindergartenklassen von 22 Kindern, also ein Teamteaching. Leider bekämpfte unsere grüne Bildungsdirektorin Christine Häsler mit Hilfe der grünen Fraktion und der SVP aus unerklärlichen Gründen dieses wichtige Vorhaben. Für uns und die kleinen Schulstartenden war dies ein schwarzer Tag. Sabina Geissbühler-Strupler Herrenschwanden

Zu «Ein Stadthaus fast ganz aus Holz»

Ein für viele Anwohner des neuen Holzhauses am Höheweg (nicht Höhenweg wie im Text) sehr erfreulicher Aspekt bleibt im Artikel unerwähnt. Die Tatsache nämlich, dass durch die bescheidene Erscheinungsform der Neukonstruktion die reizvolle Architektur der historischen Nachbarbauten noch viel mehr als bisher ins Auge sticht. Die im fantasievollen Stil der Jahrhundertwende um 1900 erstellten Sichtbacksteinhäuser des Baumeisters Jakob Glur, die trotz einheitlicher Gestaltung individuell gestaltet sind, kommen mit ihrem reichen Fassadenschmuck und der verspielten, vielgliedrigen Dachlandschaft neben dem neuen Holzquader mit Flachdach erst recht zur Geltung und erinnern an ein verwunschenes Märchenschloss aus viktorianischer Zeit. Ulrich Roth, Bern

