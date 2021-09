Leserreaktionen – «Ein Schuss ins Blaue» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes für Mountainebike-Fahrende.

Zum Leserbrief von Roland Büchler: «Alles steht unter Beschuss»

Der Leserbriefschreiber fällt über die USA her, indem er behauptet, «überall, warum auch immer, wo sich die USA zurückgezogen haben, hinterliessen sie Chaos, Wut und Trauer». Ich erinnere mich noch gut an die Freude und Erleichterung zur USA-Invasion am 6. Juni 1944 im annektierten Frankreich. Unter ungeheurem Blutzoll befreiten sie von Hitlers Wehrmacht überfallene Völker Europas und setzten dem Millionen-Morden der Nazis endlich ein Ende. Wer, wie ich, am 8. Mai 1945 das landesweite Kirchengeläute, mit dem das Kriegsende verkündet wurde, und die grosse Dankbarkeit der europäischen Bevölkerung gegenüber den abziehenden USA-Soldaten erlebt hat, bei dem erzeugt die erwähnte Leserbriefaussage Unverständnis. Toni Brunner, Münchringen

Zu «So ersparen sich die Regierenden die Kürzung ihrer Rente»

Man weiss nicht so genau, ob man sich ärgern oder lachen soll. Ich habe mich für ein Kopfschütteln entschieden. Täglich liest man, dass gut gebildete und leistungsstarke Fachkräfte überall händeringend gesucht werden. Egal, welcher Couleur. Fehlt es den Regierenden an Selbstvertrauen oder Qualität, wenn sie sich vor neuen Aufgaben fürchten? Was, wenn auch in der Privatwirtschaft die Arbeitnehmenden über Dauer und Höhe der Bezüge selbst bestimmen? Sowohl beim Bund wie bei den Kantonen muss dieser Selbstbedienungsladen gestoppt werden. Gut, sind bald wieder Wahlen. Das Stimmvolk hat ein besseres Gedächtnis, als man glaubt. Peter Wasem, Bern

Zum Interview mit Entwicklungshilfe-Expertin Nicole Stolz: «Wir sind ein Wahnsinnssortiment gewohnt»

Da ich nicht alle Gurken und Zucchetti, die in meinem Garten gedeihen, selber verwenden konnte, legte ich sie zum Mitnehmen auf die Mauer vor unserem Haus. Es freut mich, dass es doch Menschen gibt, die dies zu schätzen wissen. Was mich nachdenklich stimmt, ist, dass eine Gurke und ein Zucchetto, die nicht ganz der Norm entsprachen, zurückblieben. Fazit: Auch wenn es gratis ist, muss es tadellos sein. Hedy Berger, Fraubrunnen

Zu «Damit Wanderer und Bikerinnen miteinander klarkommen»

Wieso hier eine Regelung einführen? Schon heute werden die Strassenverkehrsgesetze im ländlichen und im Bergebiet im Langsamverkehr kaum bis gar nicht umgesetzt – oder eingehalten. Wird dann eine Bike-Patrouille der Polizei oder der Gemeinde die Einhaltung kontrollieren und gegebenenfalls Fehlbare büssen? Daher ist dies wohl eher ein Schuss ins Blaue, hier etwas zu verändern. Onlinekommentar von Fritz Meyer

