Bauvorhaben in Langnau – Ein Schulhaus neben dem Schulhaus Kinder mit Beeinträchtigung sollen künftig mehr Kontakt haben mit Schülerinnen und Schülern der Regelschule. Ein Neubau soll das sicherstellen. Susanne Graf

Im Freiraum zwischen den Gebäuden sollen ungezwungene Begegnungen stattfinden. Visualisierung: PD/Website BWO Langnau

Die Kniematte wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Auf der grünen Wiese oberhalb der Sporthalle und des Parkplatzes soll ein L-förmiges Gebäude entstehen. Es ist die Stiftung BWO (die Abkürzung stand einst für Behindertenwerke Oberemmental), die dort eine neue Heilpädagogische Schule (HPS) bauen will. Mittels eines Studienauftrags wurde das für Langnau passende Projekt ermittelt.

Normalerweise hätte sich an einer öffentlichen Informationsversammlung erahnen lassen, wie die Pläne in der Bevölkerung ankommen. Jetzt wurde zwar auch öffentlich informiert, aber wegen Corona halt per Videokonferenz. Kritik wäre möglich gewesen, jedoch keine der über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer äusserte sich negativ zum Vorhaben.