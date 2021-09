Schule Unterseen – Ein Schulhaus für nicht einmal zwei Jahre Das Unterstufenschulhaus wird totalsaniert. Die Schülerinnen und Schüler machen Handwerkern Platz und ziehen in ein Provisorium. Ueli Flück

Das provisorische Schulhaus für die Unterstufe mit zehn Schulzimmern. Im Sommer 2023 wird es seinen Dienst geleistet haben und wieder abgebaut. Foto: Ueli Flück

Das Gebiet der drei Unterseener Schulhäuser ist derzeit eine Grossbaustelle, wie sie das Stedtli noch nie erlebt hat. Strassen werden saniert, Leitungen für Fernwärme verlegt, die Aussenräume und die Sportanlagen im Bereich der Schulhäuser umgestaltet oder neu gebaut und eine Sanitätshilfsstelle in ein Parking umgewandelt.

Und nun steht noch die Sanierung des Unterstufenschulhaues aus dem Jahr 1974 an: Energetische Sanierung, Neubau Singsaal, Fotovoltaikanlagen, Möblierung. Die Stimmberechtigten haben im November 2020 einem Verpflichtungskredit von 9,95 Millionen Franken zugestimmt. Während den Bauarbeiten müssen die Schülerinnen und Schüler in ein Provisorium zügeln. In ein schmuckes Schulhaus, das auf dem Rasenplatz neben der Turnhalle Ost erstellt wird.