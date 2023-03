Juniorenturnier in Matten – Ein Schüler organisiert U-11-Turnier Nour Said geht in die 9. Klasse und spielt bei den Young Ibex Eishockey. Nun hat er ein nationales Juniorenturnier organisiert. Samuel Günter

Die SCUI Young Ibex luden U-11-Teams aus der Deutschschweiz zum Bödeli-Turnier ins Eissportzentrum Jungfrau. Foto: PD

Junge Hockeycracks aus der ganzen Deutschschweiz trafen sich im Eissportzentrum Jungfrau. Die SCUI Young Ibex hatten 13 U-11-Mannschaften zum ersten Bödeli-Turnier eingeladen. In der ersten Kategorie holten sich die Visp Lions vor dem SCB Future den Sieg. Sieger der zweiten Kategorie ist Burgdorf vor dem SCL.

Treibende Kraft dahinter war Nour Said, Spieler bei der U-17 der Bödeler und Helfer bei der U-11 auf und neben dem Eis. Er organisierte das Turnier im Rahmen seiner schulischen Vertiefungsarbeit. Er geht zurzeit in der Schule Wilderswil in die 9. Klasse.

Nour Said organisierte das Turnier. Foto: PD

Auf die Idee habe ihn seine Klassenlehrerin Kathrin Ramseier gebracht. Sie habe von einer früheren Vertiefungsarbeit erzählt, wo ein Schüler ein Basketballturnier organisiert habe. Aber nur ein schulinternes. «Ich wollte etwas Grösseres – etwas Nationales – machen», erklärt Nour Said. «Und etwas, was mit meiner Leidenschaft Eishockey zu tun hat.»

Es sei nicht einfach gewesen, da er ja noch nie ein Turnier selber organisiert habe. Mit dem Resultat sei er zufrieden. «Für mich war es eine coole Erfahrung», hält er fest. «Es war grossartig. Auch, die Erfahrungen weitergeben zu können.» Nächstes Jahr soll es wieder so ein Turnier geben, meint Nour Said. Ganz gesichert sei es aber noch nicht.

Insgesamt 13 Teams nahmen am 1. Bödeli-Turnier teil. Foto: PD

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.