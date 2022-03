FC Thun gewinnt in Kriens – Ein Schritt aus der Negativspirale Die Oberländer glänzen nicht, aber feiern einen wichtigen Minisieg. Das 1:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht Kriens kann befreiende Wirkung haben. Peter Berger

Kenan Fatkic war für den einzigen Treffer der Thuner besorgt. Archivfoto: Marc Schumacher/Freshfocus

Exakt einen Monat nach dem 3:0 über Wil und dem überzeugenden Auftakt ins neue Jahr gelingt dem FC Thun der zweite Sieg nach der Winterpause. Wettbewerbsübergreifend lagen sechs Spiele mit fünf Niederlagen und einem Unentschieden dazwischen. Entsprechend ist der 1:0-Erfolg in Kriens Balsam für die Seelen der Oberländer.

Der Triumph über die Innerschweizer war indes keine Gala. Das Team von Carlos Bernegger agierte zwar mehrheitlich dominant. Hervorragende Möglichkeiten blieben jedoch Mangelware. So brauchte es eine Standardsituation, um die Entscheidung herbeizuführen. Der zur Pause eingewechselte Josué Schmidt wurde gefoult. Dominik Schwizer trat den Freistoss in der 51. Minute zur Mitte, wo Kenan Fatkic am höchsten stieg und mit dem Kopf sein zweites Saisontor realisierte.

Routinier Nicola Sutter verpasste wenig später das 2:0. Der Innenverteidiger mochte am Ende aber nicht hadern. «Wichtig ist, dass wir endlich wieder einmal ohne Gegentor geblieben sind. Das tut nicht nur dem Goalie und uns Abwehrspielern gut, sondern stärkt allen das Selbstvertrauen», sagt Sutter.

Krienser Lattenschuss

Heikle Momente hatten die Thuner kaum zu überstehen. Die Krienser konnten nicht verbergen, weshalb ihnen in 25 Partien erst 13 Treffer gelungen sind. Ihre beste Chance vergab Albion Avdijai. Sein Versuch landete kurz vor Ablauf einer Stunde an der Latte. Die Innerschweizer bleiben damit unter René van Eck weiterhin sieglos und mit bloss sechs Zählern auf dem Konto abgeschlagen Letzte.

Für die Thuner dagegen bedeutet der knappe Erfolg (noch) nicht der grosse Befreiungsschlag. Aber immerhin konnte die Negativspirale gestoppt werden. Am nächsten Samstag empfangen sie Stade Lausanne-Ouchy.

Peter Berger ist Sportredaktor.

