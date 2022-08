Loubegaffer – Ein Schnauzer, ein Berner Falco und ein lockerer Stürmer Die ganze Familie Kambundji war in München. Der Berner Chansonnier Oli Kehrli ist Vater geworden. Die News aus Berns Gassen. Claudia Salzmann

Europameisterin Mujinga Kambundji lässt sich in München feiern. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Einen Tränendrüsenmoment gab es für die Loubegaffer vor dem TV, als die Sprinterin Mujinga Kambundji in München Europameisterin im 200-Meter-Lauf geworden ist. Die überglückliche Bernerin feierte diesen Erfolg mit ihrer ganzen Familie. Die Eltern verweilten schon eine Woche mit ihr dort, ihre jüngere Schwester reiste am Tag davor an, und sogar ihre Grossmutter war erstmals bei einem internationalen Wettbewerb mit von der Partie. Die Loubegaffer freuen sich aus der Ferne mit den Kambundjis.