Neues Atelier in Leissigen – Ein Schaufenster für kreative Talente Vor zwei Monaten eröffnete Myriam Schilling das Atelier «Augenglück». Seither füllt sich der helle Raum an der Dorfstrasse mit kreativen Menschen, ihren Ideen und ihren Werken. Sibylle Hunziker

Myriam Schilling im «Augenglück»: Das Atelier ist ein Ort für kreatives Arbeiten und ein Schaufenster für Werke von kreativen Menschen. Foto: Sibylle Hunziker

Myriam Schilling hat gerne Menschen um sich. Als «Teaching Artist» ist sie oft bei Schulklassen zu Gast. Und es stört sie überhaupt nicht, wenn es mal turbulent zugeht. So hat sie sich im September gleich in zwei neue Projekte gestürzt: An der Dorfstrasse 26 in Leissigen eröffnete sie ihr Atelier «Augenglück» mit den Angeboten «Chliini Wärchstatt» und Kunst-Club für Kinder sowie «Café kreativ» und Lismigrüppli für Erwachsene. Mit einem Brauer und einer Bäckerin aus dem Dorf organisierte sie eine Bierdegustation und einen Kurs zu Zopfflechttechniken.