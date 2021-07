Ein Hauch Slow-up – Ein Rundkurs mit Checkpoints Der Slow-up Emmental–Oberaargau fällt auch heuer der Pandemie zum Opfer. Wenigstens geradelt werden soll trotzdem – auf eigene Faust.

Tempi passati: Für den Slow-up wurden die Hauptstrassen für den motorisierten Verkehr jeweils gesperrt. Heuer bleiben dem Langsamverkehr lediglich Radwege und Nebenstrassen. Archivbild: Marcel Bieri

Der Entscheid fiel schon im Frühling: Angesichts der unsicheren Corona-Lage findet auch 2021 kein Slow-up Emmental–Oberaargau statt. Der Grossanlass, der jeweils über 10’000 Anhängerinnen und Anhänger des Langsamverkehrs auf die Strassen zieht, fällt damit zum zweiten Mal in Folge ins Wasser.

Die Hauptstrassen, die am Slow-up jeweils den Velofahrerinnen, Inlineskatern und Wanderlustigen vorbehalten sind, bleiben am 12. September daher auch für den motorisierten Verkehr befahrbar. Ganz aufgeben wollen die Verantwortlichen die Idee des Events trotzdem nicht. Wie sie mitteilen, bieten sie mit dem Format Slow-up yourself eine Ultralight-Version des Grossanlasses.