800 Jahre Thunstetten – Ein runder Geburtstag mit einem Fragezeichen Die Feierlichkeiten zu ihrem Jubiläum muss die Gemeinde zwar verschieben. Einen Abstecher in die Historie des Dorfes gibt es aber dank Stadtchronist Simon Kuert schon jetzt. Sebastian Weber

Sie bildeten die historische Grundlage: Die Thunstetter Heimatbücher. Foto: PD/Simon Kuert

Eigentlich hätte die Gemeinde Thunstetten-Bützberg in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern: 800 Jahre sind es her, seit Thunstetten erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde, damals im Jahre 1220 noch als «Tunchsteten». Aber eben: Eigentlich. Denn die Geburtstagsparty findet nicht statt – zumindest nicht in diesem Jahr. Wie Gemeindepräsident Hans-Peter Vetsch (SP) bestätigt, habe sie auf 2021 verschoben werden müssen.