Nach dem Nein zum Budget – Ein Rücktritt, gegenseitige Vorwürfe und ein Appell Bis Juni sind der Stadt die Hände gebunden. Hat sich die Langenthaler Politik verrannt? Und was schliessen links und rechts aus der Abfuhr der Bevölkerung? Kathrin Holzer Raphael Moser Fotos

Betretene Gesichter am Tag nach der Budgetabstimmung: Die Gemeinderatsmitglieder Helena Morgenthaler und Roberto Di Nino, dahinter der neue Stadtratspräsident Michael Schenk und Vizepräsidentin Saima Sägesser. Foto: Raphael Moser

«Zäme für Langetau.» Vielleicht würde den Worten, mit denen sich Michael Schenk (SVP) am Montagabend an die Mitglieder des Stadtrats und des Gemeinderats wendet, an einem anderen Tag weniger Bedeutung zukommen. Jetzt aber ist es keine 30 Stunden her, seit klar ist: Die Stadt Langenthal wird die nächsten Monate ohne rechtskräftiges Budget auskommen müssen.