Überraschungen im Handball – Ein Rückschlag für den BSV Bern, ein grosser Tag für Wacker Während Martin Rubins Team den Ausgleich in der Viertelfinalserie hinnehmen muss, legen die Thuner einen für sie typischen Playoff-Auftritt hin.

Mit gleich mehreren Gegenspielern sieht sich BSV-Bern-Captain Tobias Baumgartner konfrontiert. Foto: Dres Hubacher

Einer der kleinsten Spieler der Liga stellt den BSV vor grosse Probleme. 1.72 Meter misst Adrian Blättler; neben all den Hünen in seiner Sportart fällt er damit mitunter fast schon auf. Am Ostermontag sind die Augen in der Mobiliar-Arena gewiss auf ihn gerichtet – weil er sich mit einer ausserordentlichen Leistung hervortut.

Immer wieder trifft GCs linker Flügel, auch aus Spitzestwinkeln. 7 Tore erzielt der frühere Nationalspieler für die Zürcher, nach der Partie wird er zum Besten seines Teams gewählt.

In der zweiten Hälfte ist er oft dann erfolgreich, wenn man das Gefühl hat, das sei der Moment, da die Berner die Partie noch mal wenden könnten. Im ersten Umgang waren sie erst 7:10 zurückgelegen, ehe sie aufdrehten und zwischenzeitlich 14:11 führten. Nun aber, seit dem Wiederbeginn, tun sie sich sehr, sehr schwer.

Am Boden: Felix Aellen und seine Mitstreiter kommen nicht auf Touren. Foto: Dres Hubacher

18 Treffer (!) kassiert Martin Rubins Mannschaft in den zweiten 30 Minuten – für ein Ensemble, das sich auch über die Deckung definiert, ist das viel zu viel. Die Torhüter sind plötzlich kein Faktor mehr. Auch Aurel Bringolf vermag keine Akzente zu setzen, er, der in der ersten Hälfte eingewechselt wurde und vorübergehend gefühlt nicht zu bezwingen war.

Der BSV verpasst eine grosse Chance

Und so zieht GC vor rund 1000 Zuschauern davon, auch wenn Ante Kaleb in der Schlussphase aufseiten der Gastgeber brilliert, indem er die letzten fünf Tore seines Teams erzielt. 29:32 verliert der BSV, er muss in der maximal fünf Partien dauernden Playoff-Viertelfinal-Serie den Ausgleich hinnehmen, nachdem er das Auftaktspiel am Gründonnerstag für sich entschieden hat.

Die Berner verpassen damit eine grosse Chance. GC hinterliess in den letzten Wochen keinen guten Eindruck, während sich Rubins Equipe bemerkenswert stabil zeigte. Am Montag klappt vieles nicht, nicht bloss die Deckung. Kein einziger Aufbauer überzeugt dauerhaft, das Angriffsspiel wirkt nach der Pause reichlich ideenlos.

Wacker ohne Topskorer – aber mit glänzendem Keeper

Auch 1:1 steht es im andern Vergleich zwischen Bernern und Zürchern. Wacker gleicht die Serie gegen Pfadi aus, indem es zu Hause 27:25 gewinnt. Vor 1350 Zuschauern glänzen die Thuner mit einem für sie typischen Playoff-Auftritt. Keeper Marc Winkler, bereits im ersten Aufeinandertreffen stark, ist mit vier Paraden in den Schlussminuten am Ende die grosse Figur.

Marc Winkler jubelt nach einer weiteren Grosstat. Foto: Patric Spahni

Die Oberländer müssen wie erwartet auf Lukas von Deschwanden verzichten, ihren Topskorer, der sich am Donnerstag nach 15 Minuten am rechten Knie verletzte. Er soll nicht lange ausfallen, fehlt aber zumindest mal am Montag. Ins Gewicht fällt das erstaunlicherweise nicht so sehr – womöglich auch, weil die Winterthurer nicht verbergen können, dass sie längst nicht mehr so stark sind wie noch vor zwei, drei Jahren.

Die verletzten Leistungsträger Ron Delhees (links) und Lukas von Deschwanden können nicht eingreifen. Foto: Patric Spahni

Remo Badertschers Mannschaft ist zu Beginn unterlegen, sie liegt erst 1:4 und später 3:6 und 4:7 zurück. Danach ist sie schlicht besser als ihr Gegenüber und profitiert davon, dass der in dieser Saison gewiss nicht immer überzeugende Max Dannmeyer gross aufspielt und 8 Tore erzielt.

Die Playoff-Serien mit den beiden Berner Clubs werden am Donnerstagabend fortgesetzt.

