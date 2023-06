Gastrokritik Restaurant Myle, Bern – Ein riesiges USM-Möbel und gekochte Radieschen Das neue Lokal Myle im Zentrum Berns legt viel Wert auf Ästhetik – und schneidet die Küchen vieler Länder an. Adrian Hopf-Sulc

Fotogen, aber nicht einfach zu essen: Die veganen Tacos. Foto: sul

Das neue Lokal wirbt mit «dem längsten Sofa weit und breit» für sich – und tatsächlich: Ein so langes Exemplar haben wir in diesen Breitengraden noch nie gesehen. Doch auch abgesehen davon wurde das Myle am Rand des Bubenbergplatzes neben dem früheren Kino Jura spektakulär eingerichtet. Insbesondere wenn man sich erinnert, wie anders es früher aussah, als sich hier das Manora-Restaurant und später das mexikanische Desperados befanden.