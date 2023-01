93. Lauberhornrennen – «Ein riesiges Puzzlespiel» Als Bub rutschte er bei laufendem Rennbetrieb den Hundschopf hinunter. Inzwischen ist Thomas Molitor Streckenassistent und Personalplaner im Ehrenamt. Dafür nimmt er jedes Jahr zwei Wochen Ferien. Christoph Buchs

Thomas Molitor, Rennleiterassistent und Personalplaner für die Lauberhornrennen, hier vor dem Sportgeschäft Molitor, das bis 2012 von seinen Eltern geführt wurde. Foto: Christoph Buchs

Wer in Wengen aufwächst, wächst mit den Rennen auf. Schon als Schulbub hatte Thomas Molitor seine ersten Helfereinsätze – in steilem Gelände. «Bei laufendem Rennbetrieb lief ich unter dem Hundschopf rauf bis zur Absprungkante und rutschte nach dem Rennläufer bis ins Minschloch», erinnert er sich. Dass JO-Kinder für solche Jobs eingesetzt werden, ist heute nicht mehr denkbar. Für Molitor war es ein Highlight. Und ein erstes Eintauchen in den Rennzirkus der besten Athleten der Welt.