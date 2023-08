Die Woche im Emmental – Ein riesiges Gemüselager, ein Bünzli und ein sehr alter Baum Diese Themen gaben diese Woche im Emmental zu reden. Johannes Reichen

In Bätterkinden werden Kartoffeln und Rüebli in riesigen Mengen verarbeitet. Foto: Raphael Moser

Woher kommen die Kartoffeln, Rüebli und Zwiebeln, die Sie im Coop, in der Migros oder in der Landi kaufen? Aus Bätterkinden! Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls gross, denn in Bätterkinden steht die schweizweit grösste Aufbereitungsanlage für diese Lebensmittel. Wir haben sie besucht.



Wer ist Mohammed Ghaleb? Er kommt aus dem Jemen, flüchtete in die Schweiz, heute lebt er in Rüegsauschachen und betreibt in Burgdorf einen interkulturellen Treffpunkt. Und sonst so? «Meine Freunde nennen mich manchmal einen Bünzli», sagt er.



Wie lange steht die Leuenberger-Linde noch? Seit 400 Jahren erinnert in Rüderswil ein Baum an den Bauernführer Niklaus Leuenberger. Vor 20 Jahren wurde der Linde der Tod vorausgesagt. Heute geht es ihr wieder prächtig. 50 bis 100 Jahre werden dem Baum noch gegeben.



