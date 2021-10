Besseresser – Ein rekordverdächtiges Cordon bleu Wer gern viel auf dem Teller hat, ist im Stärnepintli im Seeland bestens bedient. Das grosse Cordon bleu würde eine ganze Familie satt machen. Besseresser

Wird in der Karte für «Büezer» angepriesen und macht der Ansage alle Ehre: Cordon bleu, grosse Ausgabe. Fotos: Besseresser

Eine Umfrage in der Social-Media-Blase, wo sich ein Besuch der Besseresser lohnen könnte, förderte vieles zutage, was wir bereits kennen und getestet haben. Der eine oder andere Tipp war uns jedoch noch nicht bekannt, wie zum Beispiel das Stärnepintli in Werdthof, gleich neben dem Flugplatz Kappelen. Die Cordons bleus seien himmlisch, so der Kommentar dazu. Das macht die Besseresser neugierig, und so ziehen wir los ins Seeland.

Zum Glück ist es einer der letzten schönen und nicht allzu kalten Tage, weil es bereits am Vortag bei der Reservation geheissen hat, es sei nur noch ein Tisch auf der Terrasse frei. Bei der Ankunft im Weiler Werdthof zeigt sich aber, dass auch die Empfindlichen nicht zu frieren brauchen. Nebst Windschutzwänden hat es auch Felle auf den Stühlen.