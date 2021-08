Viel Verkehr auf der Nord-Süd-Achse – Ein rekordverdächtiger Sommer am Gotthard Stundenlanger Stau in beide Richtungen, und das fast jedes Wochenende. Die Zahlen, die Stimmen – und ein Blick in die Zukunft. Gregor Poletti

Ferienhungrige suchten diesen Sommer ihr Urlaubsglück im Tessin: Blick auf die Gotthardsüdrampe. Foto: Keystone

Der Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi rief den Touristen zum Ferienauftakt zu: «Willkommen im Tessin!» Wie nun eine Auswertung des Bundesamtes für Strassen (Astra) zeigt, folgten sie dem Aufruf des Polizeidirektors – und das nicht zu knapp. Sie kamen in Scharen mit ihren Privatautos – dies, obwohl die Bahnverbindungen ins Tessin noch nie so schnell und bequem waren wie dieses Jahr: Nach dem Gotthard-Basistunnel wurde Ende vergangenen Jahres auch der Ceneri-Basistunnel eröffnet.

Bis Mitte Juli, als in den meisten Kantonen die Sommerferien begannen, bewegte sich das Verkehrsaufkommen am Gotthard noch im Rahmen von 2019, als die Pandemie noch kein Thema war. Doch seitdem fuhren die Ferienhungrigen in bisher ungekannten Dimensionen durch den fast 17 Kilometer langen Alpentunnel: Insgesamt waren es im Juli über 700’000 Privatwagen, Busse und Cars in beide Richtungen. Das sind 3,5 Prozent mehr als 2019.