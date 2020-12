Kirchen Gsteig und Interlaken – Ein reiches Organistenleben Der Organist, Sänger und frühere Chorleiter Ernst Thöni (82) kann auf 50 Jahre Orgeldienst in der Kirche Gsteig zurückblicken. Der Orgelmusik widmet er sich heute noch täglich. Monika Hartig

50 Jahre Orgeldienst: Ernst Thöni aus Interlaken an der Orgel in der Kirche Gsteig. Foto: Monika Hartig



«Musik hat mich schon immer interessiert. Als Junge lernte ich Harmonium spielen, später Klavier», sagt Ernst Thöni. Der Sohn eines Brienzer Kleinschreiners liess sich zum Primarlehrer ausbilden und nahm Orgelstunden beim Berner Münster-Organisten Heinrich Gurtner (2009 verstorben). Neben der Berufstätigkeit absolvierte Thöni die Organistenausbildung am Konservatorium in Bern, wo er auch die Chorleitung erlernte.

Schon früh leistete Thöni Orgeldienste in Kirchen der Region wie etwa Brienz, Oberried oder Leissigen. 1958 wurde er Lehrer an der Primarschule Interlaken, 1963 heiratete er und übernahm die Leitung des Kirchenchors Gsteig. «Meine Ehefrau Ruth ist musikinteressiert und singt im Chor, wir ergänzen uns gut», so Thöni. Das Paar bekam einen Sohn und eine Tochter, die heutige Pianistin Christine Thöni.