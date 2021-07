Wild in der Stadt – Ein Reh sorgt für Aufregung im Quartier Beeren und Rosen scheinen einem Reh so gut zu munden, dass es immer wieder ins Burgdorfer Schlossmattquartier kommt. Der Wildhüter wartet erst einmal ab. Urs Egli

Wenn Rehe in Gärten Blumen fressen, sollte der Wildhüter gerufen werden. Symbolbild: Tobias Stöcklin

Dass Füchse Abstecher in die Städte unternehmen, um sich an Fressbarem aus Abfallsäcken und Komposthaufen gütlich zu tun, ist bekannt. Weit seltener sind dagegen Besuche von Rehwild. Doch genau dies ist in den letzten Wochen im Burgdorfer Schlossmattquartier immer wieder mal vorgekommen.

Natürlich wurde auch der Wildhüter über die Beobachtungen informiert. Für Aufregung im Quartier sorgt jetzt aber nicht die Tatsache, dass ein Reh im Garten eines Einfamilienhauses Beeren und Rosen gefressen hat, sondern, weil der Wildhüter einer Anwohnerin gesagt habe, das Tier müsse möglicherweise erlegt werden.