Christopher Nolans «Oppenheimer» – Ein Regisseur setzt die Welt in Brand Mit «Inception» machte er den Blockbuster komplex. Jetzt hat Nolan eine Filmbiografie über J. Robert Oppenheimer gedreht, den «Vater der Atombombe». Pascal Blum

Christopher Nolan, Autor und Regisseur des Dramas «Oppenheimer», geniesst in Hollywood eine Art Sonderstatus. Foto: Melinda Sue Gordon (Universal Pic)

Actionkino? Logisch, Explosionen und so. Christopher Nolan hat eine eigene Art des Actionfilms erfunden. Er schafft es, dass die Detonationen in unseren Hirnen stattfinden. Die Wendungen in «Inception» oder «The Prestige» zünden wie Handgranaten. Der 52-Jährige aus London scheint in der Lage zu sein, die Zeit zu verbiegen, wenn er wie in «Dunkirk» Szenen inszeniert, als passierten sie gleichzeitig statt nacheinander.