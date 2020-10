Kein Urnengang in Eriswil – Ein Rat, aber keine Wahl Im Gemeinderat sind wieder alle fünf Sitze besetzt.

Wer im Gemeindehaus von Eriswil in den nächsten vier Jahren regiert, steht bereits fest. Bild: Archiv BZ/LT

Zwei langjährige Gemeinderäte treten in Eriswil nicht mehr zu den Wahlen an: Urs Geissbühler und Konrad Zehnder. Nun konnte die SVP die Lücken schliessen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Die Parteisektion hat Urs Heiniger und den Parteilosen Jean-Pierre Dumont nominiert. Heiniger ist Agrokaufmann HS und wohnt am Blumenweg, Dumont technischer Sachbearbeiter in Neuligen.