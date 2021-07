Wahlfälschung in Frauenfeld – «Ein rabenschwarzer Tag für die Demokratie» Im Prozess gegen den ehemaligen Stadtschreiber sollen Fingerabdrücke beweisen, dass er Ergebnisse zugunsten der SVP manipuliert hat. Jacqueline Büchi

Zeichnung: Felix Schaad

Man kennt sich. Zu Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli (50) kündigte der Gerichtspräsident an, er werde den Beschuldigten in der Befragung duzen. Alle infrage kommenden Richter seien mit Limoncelli per Du – es bestehe aber kein Ausstandsgrund. Weder verstehe man sich besonders gut noch besonders schlecht.

Nicht nur deshalb war der Prozess, der am Dienstag startete, in jedem Hinblick aussergewöhnlich. Das Richter-Trio nahm vor einer grossen Bühne mit schwarzen Vorhängen und Scheinwerfern Platz: Wegen des grossen Medieninteresses fand die Verhandlung nicht vor dem Bezirksgericht statt, sondern in der Aula des Berufsbildungszentrums. Der Saal wird sonst auch vermietet, wahlweise mit «Theaterbestuhlung».