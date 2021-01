«Dr nöi Breitsch»: Das sind die einzelnen Baustellen Infos einblenden

Kornhausstrasse und Viktoriaplatz: Die Arbeiten in diesem Abschnitt haben bereits letzten September mit der Erneuerung der Werkleitungen begonnen. Die Intensivbauphase mit Gleis- und Strassensanierung dauert vom 5. Juli bis 10. Oktober 2021. Im Frühling 2022 sollen sämtliche Abschlussarbeiten fertig sein. Auffälligste Änderung ist der Umbau des Viktoriaplatzes zu einem Kreisel, dies geschieht während der Intensivbauphase. In dieser Zeit wird die Tramlinie 9 auf Busbetrieb umgestellt und über die Lorrainebrücke, den Viktoriarain, die Optingenstrasse und via Breitenrainstrasse zum Breitenrainplatz geführt. Die Buslinie 10 wird vom 5. Juli bis 5. September dieses Jahres über die untere Altstadt und den Aargauerstalden umgeleitet. Die Haltestelle Salem wird mit einem Shuttlebus ab Bärenpark bedient.

Moserstrasse: Am Montag starten auch hier die Arbeiten mit der Sanierung der Werkleitungen. Diese dauern bis Juni. Danach folgt bis Oktober eine Totalsperre der Strasse aufgrund der Gleis- und Strassenarbeiten. Die Abschlussarbeiten dauern ebenso bis Frühjahr 2022. Die heutige Haltestelle Viktoriaplatz der Tramlinie 9 wird aufgehoben und mit der Haltestelle Spitalacker an der Moserstrasse zusammengelegt. Die Haltestelle Spitalacker wird in beide Richtungen näher zum Viktoriaplatz verlegt und hindernisfrei ausgestaltet. Nach Ende der Arbeiten gilt auf der Moserstrasse neu Tempo 30. Statt 33 werden entlang der Strasse nur noch 26 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Breitenrainplatz/Rodtmattstrasse: Der Breitenrainplatz soll mit Bäumen und Grünflächen aufgehübscht und verkehrsberuhigt werden. Der nördliche Teil des Platzes wird in eine Begegnungszone mit Tempo 20 umgewandelt, ein Teil der Breitenrainstrasse (Vorplatz Migros bis zum Lokal Barbière) wird verkehrsfrei. Auch auf der Rodtmattstrasse soll künftig Tempo 30 gelten. Unter anderem wegen Baumpflanzungen werden entlang der Strasse 12 Parkplätze verschwinden (neu 38). Die Arbeiten am Breitenrainplatz und auf der Rodtmattstrasse beginnen voraussichtlich noch diesen Sommer, die Intensivbauphase ist von Juli 2022 bis September 2022 vorgesehen. (mib)