Kindergarten Oberbipp – Ein Provisorium wird es wohl richten müssen Der Schulraum im Dorf ist und bleibt knapp. Eine neue Kommission soll nun verschiedene Lösungen prüfen – bis zum neuen Schuljahr dürfte die Zeit aber nicht reichen. Beatrice Beyeler

Im Kindergarten fehlt es derzeit an Platz für eine dritte Klasse. Ein Pavillon auf der Rasenfläche wurde von der Stimmbevölkerung abgelehnt. Foto: Nicole Philipp

Wie geht es weiter in Sachen Schulraumplanung in Oberbipp? Gemeindepräsident Thomas Beer (SVP) informierte darüber an der Gemeindeversammlung. Diese wurde nun, nachdem sie im Sommer wegen Corona hatte abgesagt werden müssen, nachgeholt.

Es braucht im Dorf nach wie vor dringend zusätzlichen Schulraum. Am 6. September hatte die Stimmbevölkerung einen 1,6-Millionen-Franken-Kredit für den Bau eines Pavillons abgelehnt (lesen Sie hier mehr dazu). Daraufhin verliessen laut Beer zahlreiche Mitglieder die nicht ständige Kommission. Diese wurde inzwischen aufgelöst.