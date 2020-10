Primarschule Fraubrunnen – Ein Provisorium gegen die Platznot Seit Jahren arbeitet die Gemeinde Fraubrunnen an der Schulraumplanung. Dabei wird sie von der Gegenwart regelmässig überholt. Hans Ulrich Schaad

Im Primarschulhaus Fraubrunnen wird der Platz knapp. Deshalb wird ein Provisorium als Büro für die Schulleitung aufgestellt. Foto: Christian Pfander

Zwei, drei oder weiterhin sechs Standorte. Diese Frage stellt sich die Gemeinde Fraubrunnen derzeit bei ihrer Schulraumplanung. Seit mittlerweile über vier Jahren wird an der Strategie für die Primarstufe gearbeitet. Der ursprüngliche Zeitplan ist stark in Verzug, Entscheide sind noch keine gefällt worden. Nicht nur aufgrund einer Gemeindeinitiative, die eine weiterhin dezentrale Struktur verlangte und die später für ungültig erklärt worden ist. Wegen der «politischen Brisanz» des Projekts 2plus, wie es in einem Bericht hiess, gingen die Verantwortlichen nochmals über die Bücher.