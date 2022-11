Joe Biden und die Midterms – Ein Profi, der die USA retten will und doch seine Macht verlieren könnte Der US-Präsident wird 80, seine Leute planen aber schon für das Präsidentschaftsrennen in zwei Jahren. Er selbst hat eigentlich nur vor einem grossen Respekt. Peter Burghardt aus Washington

Es steht ein besonderer Showdown bevor: US-Präsident Joe Biden auf Wahlkampftour in Kalifornien. Foto: Saul Loeb (AFP)

Dieser Tage wurde Joe Biden mit einem dicken Buch in den Händen fotografiert, der Titel war gut erkennbar. «And There Was Light: Abraham Lincoln and the American Struggle» heisst das neue Werk eines Historikers, das der Präsident offenbar gerade liest. «Und es ward Licht: Abraham Lincoln und der amerikanische Kampf». Lincoln war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, er führte das Land durch den Bürgerkrieg und wurde mit 56 ermordet. Biden ist die Nummer 46, er wird bald 80 und befasst sich derzeit intensiv mit einem aktuellen amerikanischen Kampf, dem Kampf um die Demokratie und das, was er die Seele der Nation nennt.