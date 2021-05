Ex-Davoser spielt für Lukaschenko – Ein Prinz für den Präsidenten 2018 spielte der Amerikaner Shane Prince in Davos. Nun tritt er für Weissrussland an – und lässt sich indirekt für politische Zwecke einspannen. Reto Kirchhofer

Zwei Jahre bei Dinamo Minsk haben genügt, damit aus dem Amerikaner Shane Prince ein Weissrusse wird. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Shane Prince ist Amerikaner durch und durch. Geboren und aufgewachsen in Spencerport in der Nähe von Rochester, Juniorenliga, AHL, Debüt in der NHL, Gänsehaut bei der US-Hymne: the American Dream.

Im Herbst 2018 wechselte der Stürmer von den New York Islanders zum HC Davos. Nach 16 Partien bat er Sportchef René Müller, den Vertrag aufzulösen. Fluchtartig verliess Prince das Bündnerland. Seither hat es für ihn keinen Berührungspunkt mehr mit dem Schweizer Eishockey gegeben. Das wird sich am Sonntag ändern. Der US-Amerikaner spielt in Riga gegen die Schweiz – für Weissrussland.