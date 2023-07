Sesselbahn Kiental-Ramslauenen – Ein Posten, der den Bergbahnen Sorgen macht Seit dem kurzzeitigen Stopp für die Heimwehfluhbahn ist klar: kein Betrieb ohne technischen Leiter. Doch die Auflagen bringen vor allem kleine Bergbahnen in Nöte, wie ein Beispiel aus dem Kiental zeigt. Claudius Jezella

Auch die Sesselbahn Kiental-Ramslauenen benötigt einen technischen Leiter, um fahren zu dürfen. Foto: PD

Wie es ist, wenn die heimische Bahn plötzlich nicht mehr fährt, wissen sie im Kiental nur zu gut. Insofern konnten sie wohl nachfühlen, was die Betreiber der Heimwehfluhbahn Ende Juni durchgemacht haben. Fünf Tage lagen in Interlaken zwischen der Verfügung, den Bahnbetrieb unmittelbar einzustellen, und der Wiedererteilung der Betriebserlaubnis durch das Bundesamt für Verkehr (BAV). Die Sesselbahn Kiental-Ramslauenen stand rund anderthalb Jahre still, ehe sie ein Konsortium aus privaten Initianten wieder wachküsste.