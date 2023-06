18-jähriges Talent – Ein Popwunderkind, das nicht mal ein Instrument spielt D4vd wollte professioneller Gamer werden. Jetzt ist er als Musiker beim gleichen Label unter Vertrag wie Billie Eilish. Martin Fischer

D4vd hat seine erste EP «Petals to Thorns» komplett mit dem Smartphone aufgenommen. Foto: Universal Music

Irgendwann stand D4vd vor einem 4000-Franken-Mikrofon, Marke Neumann, im Studio von Alicia Keys in New York, und sollte singen. Doch es fühlte sich falsch an.