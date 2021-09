Installation im Oberland-West – Ein Platz für Herzenswünsche An vier Standorten der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg werden ab Oktober Riesenherzen platziert. Hier können Herzenswünsche befestigt werden.

An vier Standorten in Adelboden, Kandersteg und im Kiental werden ab Oktober solche Herzen aufgestellt. Foto: PD

Die Berge rund um die Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg haben seit je eine grosse Wirkung. Sie sind Anziehungsort, Kraftort und Sehnsuchtsort in einem. «Wer hat nicht schon an einem solchen Platz Wünsche gegen den Himmel geschickt?», heisst es in einer Mitteilung der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg (Talk) AG, in der ein neues Angebot vorgestellt wird.

Chrigel Maurer und Adolf Ogi als Botschafter

Ab sofort stehen an vier auserwählten Orten in der ganzen Destination zwei Meter hohe «Giant Hearts». «Sie bieten dem Wanderer, Trailläufer, Biker oder einfach Naturgeniesser Platz, seinen Herzenswunsch zu befestigen», schreiben die Verantwortlichen. Botschafter der Riesenherzen sind der erfolgreiche Adelbodner Gleitschirmpilot Chrigel Maurer und der Kandersteger Alt-Bundesrat Adolf Ogi. Wunschbändchen gibt es kostenlos in den jeweils nächsten Berggasthäusern und in allen Tourist-Centern der Destination.

Standorte der Giant Hearts sind die Engstligenalp (Bergstation), der Hahnenmoospass in Adelboden sowie Sunnbüel (Bergstation) in Kandersteg und Ramslauenen (Egg) im Kiental.

Weitere Infos: www.meine-berge.ch

Hier können zum Beispiel Wanderer ihre Herzenswünsche befestigen. Foto: PD

PD

