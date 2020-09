Bauland in Bützberg – Ein Platz für das Kleingewerbe Die Parzelle beim Kreisel Schloss-/Bernstrasse soll veräussert werden. Um die Verhandlungen nicht zu gefährden, will der Gemeinderat schon jetzt die nötige Kompetenz für den Verkauf. Sebastian Weber

Als 2007 die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bützberg geplant wurde, war er das Hauptanliegen der Gemeinde: der Kreisel an der Kreuzung Schloss-/Bernstrasse/Brunngasse. Dieser würde helfen, den Verkehr zu regulieren und die beiden Ausfahrten Schlossstrasse und Brunngasse zu optimieren, so die Überlegung damals.