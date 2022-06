Moderne Technik im Altersheim – «Ein Pflegeroboter kann menschlichen Kontakt nicht ersetzen» Ist die Digitalisierung die Lösung für den Pflegenotstand? Heimleiterin Franziska Inniger über den Einsatz von iPads und Funktechnik im Altersheim. Xymna Engel

«Von der Generation, die digitale Geräte benutzt, ist bei uns noch nicht viel spürbar, aber sie wird kommen»: Franziska Inniger vor dem Neubau auf dem Grünau-Areal. Foto: Adrian Moser

Der Baulärm scheint die Seniorinnen und Senioren im Wohn- und Pflegeheim Grünau in Wabern nicht zu stören. Während draussen der Bagger neue Wege schaufelt, schieben zwei Frauen ihre Rollatoren plaudernd Richtung Cafeteria. Noch ist der grosse alte Kastanienbaum in der Mitte des Areals von Bauzäunen umringt, doch schon bald sollen in seinem Schatten wieder Menschen zusammenkommen. «Wir wollen den Dorfplatzcharakter unbedingt erhalten», so Franziska Inniger, die Leiterin des Hauses. So soll es hier künftig einen Pétanque-Platz geben und im Restaurant ein Mittagsangebot, welches allen offensteht – «wir wollen Teil des Quartiers sein.»