Stiller Has in Thun – Ein Pfadfinder auf Touren Stiller Has präsentierte in der Café-Bar Mokka das neue Album «Pfadfinder» zum

ersten Mal live auf der wahrscheinlich letzten Tournee. Christina Burghagen

Kaktusbart, blau kariertes Hemd, mausgraue Schiebermütze: Endo Anaconda im Mokka. Patric Spahni

Wer bereit war, auf Tuchfühlung zu gehen, gesellte sich am Freitag in die Café-Bar Mokka zur legendären Band Stiller Has um Endo Anaconda. Geschäftsleiter Marc Schär begrüsste rund 160 Gäste mit erstaunlich hohem Altersdurchschnitt. Mit Bieren und gekühlten Drinks bewaffnet, umarmten sich die Gäste samt Dreierküsschen, als ob sie die vielen Plakate mit Verhaltensregeln angesichts des Coronavirus nichts angingen.