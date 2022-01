Wissenswertes über Fische – Ein Pfad für jene, die man nicht sieht

In Oberburg gings los Infos einblenden

Vor 100 Jahren haben zehn Männer in Oberburg einen Verein gegründet – daraus ist der heutige Fischereiverein an der Emme Burgdorf geworden, auf dessen Liste 300 Männer und Frauen stehen, die den jährlichen Mitgliederbeitrag bezahlen.

Die Fischer seien an weit mehr interessiert als «nur» am Angeln, das betonen Urs Schäppi und Adrian Menzi immer wieder. «Das Wichtigste sind Hege und Pflege.» Vor allem gehe es den Vereinsmitgliedern darum, die Fischpopulation in der Emme zu fördern und zu erhalten. Dafür unterhalten sie im Auftrag des Kantons eine Brutstation, in der jährlich Tausende von jungen Fischen gezüchtet werden.

Mit einem Tag der offenen Tür wird der hohe Geburtstag des Fischereivereins an der Emme gefeiert: Am 21. Mai 2022 laden die Mitglieder in die Brutstation an der Heimiswilstrasse in Burgdorf. Dort zeigen sie auf, was sie alles machen. Und was es braucht, um einer oder eine der Ihren zu werden.