Wird das Tanken teurer – oder doch nicht? Foto: Christian Beutler (Keystone)

Das neue CO 2 -Gesetz verteuere Benzin und Diesel um 12 Rappen pro Liter, warnen die Gegner im laufenden Abstimmungskampf. Damit suggerieren sie, dass diese Preiserhöhung bei einem Ja zur Vorlage am 13. Juni in Stein gemeisselt sei. Doch das ist falsch.

Richtig ist: Die Importeure müssen in Zukunft einen wachsenden Teil der CO 2 -Emissionen aus den Treibstoffen mit Klimaschutzprojekten ausgleichen. Dafür dürfen sie Benzin und Diesel bis 2024 um maximal 10 Rappen pro Liter verteuern, ab 2025 um maximal 12.

Wie hoch der Aufschlag effektiv sein wird, ist aber noch nicht klar. Entscheidend wird sein, wie sich der Preis für die CO 2 -Kompensation entwickelt. Und ob die Importeure die Klimaschutzkosten vollständig an ihre Kundschaft weitergeben. Genau genommen liegt die maximal mögliche Erhöhung nur bei 10,5 Rappen. Denn 1,5 Rappen schlagen die Importeure wegen der bereits bestehenden Kompensationspflicht heute schon auf den Treibstoffpreis.