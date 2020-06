Hans-Rudolf Markwalder ist tot – Ein Patron alter Schule 77-jährig ist der Burgdorfer Ingenieur und Politiker Hans-Rudolf Markwalder einem Krebsleiden erlegen. Der Freisinnige präsidierte einst den Stadtrat und gehörte fast 12 Jahre dem Kantonsparlament an. Urs Egli

Am 1. März feierten Christa Markwalder und ihr Vater Hans-Rudolf gemeinsam das 100-jährige Bestehen des Burgdorfer Stadtrats. Foto: Manuel Zingg

«Er war ein vorbildlicher Unternehmer- und Pioniergeist, der nicht nur Ideen hatte, sondern sie auch stets verwirklichte. Er hatte einen ausgeprägten Gemeinsinn, wovon sein vielfältiges Engagement in der Politik, im Militär, in der Kultur, im Bildungswesen und im Sozialen zeugt. Und er war ein ausgesprochener Familienmensch. Er liebte seine Familie über alles und genoss auch gerne die Geselligkeit in seinem breiten Freundeskreis», wird das Lebenswerk von Hans-Rudolf Markwalder von seiner Familie beschrieben. Nun ist der Burgdorfer Kulturingenieur, Geometer und Politiker mit 77 Jahren einem Krebsleiden erlegen.