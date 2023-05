Tagestipp: «La nuit du 12» – Ein Panorama der Abgründe In «La nuit du 12» widmet sich Regisseur Dominik Moll einem ungelösten Femizid. Xymna Engel

In einer französischen Kleinstadt ereignet sich in der Nacht des 12. Oktober ein grausamer Mord. Die junge Clara, allein auf dem Heimweg von einer Party, wird von einem Mann brutal ermordet. Dem auf den Fall angesetzten Kriminalbeamten Yohan lässt dieser Fall keine Ruhe. Mit seinem Kollegen Marceau ermittelt er gegen verschiedene Männer, die mit Clara ein Verhältnis hatten. Es waren Beziehungen voller Missgunst, Besitzdenken oder Gleichgültigkeit. In seinem Recherchefilm «La nuit du 12» bleibt Regisseur Dominik Moll in seiner Reflexion über Femizid und toxische Männlichkeit subtil – und zeigt dennoch Haltung. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

