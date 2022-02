Thuner Gitarrist in Chicago – Ein Pandemiealbum, das ansteckt Samuel Mösching, Jazzgitarrist aus Thun, hat in seiner Wahlheimat Chicago ein neues Album aufgenommen – fast komplett in Eigenregie. Das Resultat ist virtuos. Und tanzbar. Michael Gurtner

Der in Chicago lebende Thuner Gitarrist Samuel Mösching. Foto: PD/Falk Neumann

No Dancing? Von wegen! Leichtfüssig, entspannt, gut gelaunt kommt der gleichnamige Song daher. Und ja, durchaus tanzbar. «No Dancing» ist das Auftaktstück von Samuel Möschings neuem Album «Ethereal Kinks». «Das Lied hat seinen Ursprung in einem Gespräch darüber, dass Tanz mehr und mehr aus unserer Kultur verschwindet», sagt der Thuner Jazzgitarrist, der seit 2013 in Chicago lebt.