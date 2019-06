Ein Palast in Stockholm, ein Schloss im Aargau

Graf Walther und Gräfin Wilhelmina von Hallwyl ziehen bald nach Schweden, wo der Schweizer in der Firma seines Schwiegervaters in der Direktion mitwirkt. Diese Ljusne-Woxna AB ist damals das grösste Holz- und Eisenhandelshaus Schwedens. Der Schweizer Walther von Hallwyl nimmt die schwedische Staatsbürgerschaft an und leitet fortan allein die Familiengesellschaft.

Ein Palast mitten in der Stadt

Um 1896 ist die Familie von Hallwyl-Kempe eine der reichsten von ganz Schweden. Sie kauft sich ein heruntergekommenes Viertel am Stockholmer Hafen gegenüber der Altstadt, lässt die Bretterbuden niederreissen und vom besten Architekten Schwedens einen Palast im Stil der italienischen Renaissance und spanischen Gotik erstellen: mit 40 Zimmern auf 2000 Quadratmetern, mit zwei Salons, Waffenraum, Billardzimmer, Fitnesskammer und Raucherraum im orientalischen Stil, mit Leitungswasser, Haustelefon, Essensaufzug und Heissluftheizung, mit Steinway-Flügel, antiken Tapeten und edler Gemäldesammlung. Im ganzen Haus ist Elektrizität verfügbar, eine Novität damals in Stockholm.

1898 ist der Palast bezugsbereit, der nach seinen Erbauern benannt ist und noch heute «Hallwylska palatset» heisst. Walther von Hallwyl ist zu dieser Zeit nicht nur ein international tätiger Geschäftsmann, sondern sitzt auch als Abgeordneter im schwedischen Parlament, während seine Frau antike Gemälde, Möbel und Porzellan zusammenkauft.

Walther und Wilhelmina hören von den Misserfolgen von Walthers Bruder Hans von Hallwyl. Ebenfalls auf grossem Fuss lebend, liest sich dessen Vita als unglaubliche Abfolge von Misserfolgen. Nach dem Konkurs von Hans kaufen die reichen Schweden dessen Schloss Hallwyl im Aargau, lassen es aber während drei Jahrzehnten ungenutzt – bis interessanterweise die Schwedin Wilhelmina Freude am Schloss im entfernten Seetal findet.

«Die Schwedin» verschafft sich ein Ferienschloss

Sie ordnet mit Experten das Hallwyl’sche Familienarchiv, lässt das Schloss am Hallwilersee von einem schwedischen Fachmann archäologisch untersuchen und dann ab 1913 unter riesigem Aufwand renovieren, wiederum unter Beizug eines schwedischen Architekten. Die neugotischen Umbauten ihres Schwagers lässt «die Schwedin», wie sie im Seetal genannt wird, rückbauen, sie macht aus dem Schloss wieder eine mittelalterliche, trutzige Wasserburg. Die Familie wohnt in der Folge noch immer in Schweden, verfügt aber über einen mehr als standesgemässen Feriensitz in der Schweiz.