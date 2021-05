Das YB-Notenblatt – Ein paar Versprechen für die Zukunft – und ein grosses Loch Die Young Boys beschliessen eine weitere Saison der Superlative. Auch im Team des überlegenen Meisters gibt es noch Schwächen auszumerzen, vor allem aber auch Lücken zu füllen. Moritz Marthaler

Triumph mit gewaltigem Vorsprung: So deutlich wie 2020/21 dürfte das Titelrennen in der nächsten Saison nicht ausfallen. Bild: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Korken sind gelandet, die Konfetti ebenso, für die Young Boys geht eine Saison der Superlative zu Ende. Scheinbar mühelos spielten sie sich zu zahlreichen Liga-Rekorden. Doch auch beim überlegenen Meister gab es individuelle Startschwierigkeiten, Baustellen im Kader und erstaunliche Entwicklungen.

Von Ballmoos: Der Rückhalt in neuer Rolle

Ende November erfolgte für den YB-Goalie gewissermassen die Generalprobe. Captain Fabian Lustenberger fiel mit Rückenproblemen mehrere Wochen aus, von Ballmoos übernahm die Armbinde und zeigte gleichzeitig starke Leistungen. In der kommenden Saison wird Lustenberger nach einem Achillessehnenriss mindestens vier, fünf Monate fehlen. Von Ballmoos hat das Format zum dauerhaften Captain, auch wenn das als Torwart nicht immer einfach ist. Seine Konstanz schlägt sich auch in den Noten nieder, nur zweimal in 45 Partien wurde er von dieser Zeitung ungenügend bewertet. Seinen Vertrag hat er jüngst bis 2023 verlängert, was auch eine Massnahme von YB ist, bei einem eventuellen Transfer einmal kräftig dazuzuverdienen.