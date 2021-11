Engagement wird ausgezeichnet – Ein Ort, an dem alle willkommen sind Der Verein «Träffpunkt am Rand» erhält den Langenthaler Sozialpreis. Bei den Vorstandsmitgliedern löste dieser zuerst ein mulmiges Gefühl aus. Melissa Burkhard

Damaris Lörtscher (links), David und Mirjam Fuhrer im «Träffpunkt am Rand». Die drei Vorstandsmitglieder nehmen regelmässig an den Treffen teil. Fotos: Beat Mathys

Der «Träffpunkt am Rand» befindet sich auch am Rand – am Stadtrand. Genauer im Langenthaler Dennliquartier im Keller eines Industriegebäudes. Betritt man den grosszügigen Raum, so kommt es einem aber nicht mehr vor wie in einem Keller.

Gemusterte Tapeten, Bilder an den Wänden, ein Sofa und zwei lange Holztische machen den Raum gemütlich. Auch ein Klavier und ein Töggelikasten stehen hier und das eine oder andere Vintagestück. Wie ein restauriertes Velo oder eine antik anmutende Lampe. Die «Gäste», wie David Fuhrer, Damaris Lörtscher und Mirjam Fuhrer sie nennen, sollen sich wie zu Hause fühlen.