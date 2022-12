Nachruf auf Uwe Schönbeck – Ein Original der Berner Kultur, eine Wucht Der Garant für den herzhaften Abend: Sänger, Schauspieler und Kabarettist Uwe Schönbeck ist am Montag nach kurzer Krankheit gestorben. Michael Feller

Im Naturhistorischen Museum gab er den Hausmeister der Herzen: Uwe Schönbeck. Foto: zvg

Irgendwie schaffte er, was ganz wenige können: Uwe Schönbeck hatte sie alle in der Tasche. Er war zugleich Volksschauspieler und Opernsänger, er war schon in natura eine witzige Figur und verkörperte Charaktere zwischen aufbrausendem Furor und Humor mit einer eigenen Note. Kulturschaffende wie er machen die Unterscheidung zwischen Unterhaltung und Hochkultur obsolet. Er wusste, dass der Abend am besten wird, wenn man beides kann. Mit ihm verliert Bern einen Garanten genau dafür.