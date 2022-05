Musikfestival an der Lenk – Ein Orchester und Bernegger am zweiten Live At The Falls Die zweite Ausgabe des Mini-Open-Air bei den Simmenfällen wartet Ende Juni mit dem einen oder anderen bekannten Namen auf. PD

Impression der Ausgabe 2021 des Open Air Live At The Falls bei den Simmenfällen an der Lenk. Foto: PD/Til Jentzsch

Nach der Premiere im August 2021 findet am 24. und 25. Juni nun zum zweiten Mal das Mini-Open-Air Live at the Falls an der Lenk statt. «Vor der gewaltigen Kulisse des Wildstrubelmassivs werden ausgewählte Bands und Solokünstler im intimen Rahmen auftreten», teilen die Veranstalter mit. Lediglich 350 Tickets pro Tag würden in den Verkauf gehen.

Das Musik-Programm wurde auch dieses Jahr von den Machern des Mittsommerfestivals zusammengestellt. Headliner am Freitag ist Nicole Bernegger, einstige Gewinnerin der TV-Show «The Voice of Switzerland». Zuvor lässt Lokalmatador Rumble Jim den Rock'n'Roll aufleben. Der Samstag präsentiert sich musikalisch vielfältig – von Reggae (Elijah Salomon Soundsystem) über Indie Folk (Pina Palau) bis zu energiegeladenem Hardrock (Junkie Rose).

«Senkrechtstarter» im Line-up

Das OK spricht zudem von «zwei heissen Senkrechtstartern», die am Samstag an der Lenk zu hören und sehen seien: Jack and the Weatherman (NL) hätten gerade den Gute-Laune-Hit «Till The Sun Comes Up» gelandet, der in ihrer Heimat sämtliche Rekorde bricht und mittlerweile Platinstatus erreicht hat. Zudem lasse der Stuttgarter Lostboi Lino «gekonnt Deutschrap, House-Beats, Trap-Elemente und Stromgitarren zusammenfliessen». Den Abschluss des Open Air macht die St. Galler Irish-Rock-Band Saint City Orchestra.

Für das leibliche Wohl während des Festivals sorgt die Crew des Hotel-Restaurants Simmenfälle. Auch die Mittsommerbar werde geöffnet sein. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es nebenan im Camping Hasenweid oder vorne im Dorf in den Hotels. Im Festival-Ticket inbegriffen ist der Shuttlebus zurück ins Zentrum an die Lenk.

Fehler gefunden?Jetzt melden.