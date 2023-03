Berner Rückblick auf den Winter – Ein Olympiasieger gibt Rätsel auf, ein Juniorenweltmeister verblüfft Skicrosser Ryan Regez verschwindet nach seinem heftigen Sturz von der Bildfläche, während unter anderem ein 19-jähriges Speedtalent auf sich aufmerksam macht. Philipp Rindlisbacher Adrian Horn

Schmerzvoller Abgang: Am Heim-Weltcup in Arosa wird Ryan Regez im vergangenen Dezember mit dem Rettungsschlitten abtransportiert. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es erscheint wie eine Episode aus einem anderen Jahr, ist aber bloss zwei Monate her. Am 21. Januar beendete Beat Feuz seine herausragende Karriere, 16. wurde er in Kitzbühel in seinem letzten Rennen. Dreimal hatte er die Abfahrt auf der Streif gewonnen, genauso oft wie am Lauberhorn. Weltmeister und Olympiasieger wurde der inzwischen 36-jährige Schangnauer auch – er hat die perfekte Abfahrerkarriere hingelegt.