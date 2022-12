Neues Buch über Strahler im Handel – Ein offener Blick in die Seele Der langjährige Radiojournalist und Strahler Reinhard Eyer befasst sich im «Buch der Leidenschaft» mit der Gefühlswelt von Kristallsuchern. Bruno Petroni

Das neue «Buch der Leidenschaft» von Reinhard Eyer und Thomas Bolli. Foto: PD/Sébastien Fragnière

«Sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort – Augen auf – und der Zufall ist dein Helfer.» Max Hiltbrunner aus Seftigen ist seit einem halben Jahrhundert ein begeisterter Strahler. Der 78-Jährige, der in den Siebzigerjahren im Rotlaui bei Guttannen einen vielversprechenden Start in die Strahlerei hatte, pflegt zu sagen: «Mineralien und Kristalle sind da, ob der Mensch sie findet oder nicht.»