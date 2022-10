Vor wichtiger Regionalwahl – Ein Normalo soll für Scholz Niedersachsen retten Eine Niederlage im Kraftzentrum der deutschen Sozialdemokratie wäre für den Kanzler eine Katastrophe. Helfen kann nur noch ein Unterschätzter: Ministerpräsident Stephan Weil. Dominique Eigenmann aus Berlin

Mit Menschen kann er: Stephan Weil, sozialdemokratischer Ministerpräsident von Niedersachsen, bei einem Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern in Helmstedt. Foto: Florian Gaertner (Imago)

Unermüdlich ist Stephan Weil in den letzten Wochen durch sein Niedersachsen gereist, von der Nordsee an die Elbe, von der Weser an den Harz. Dieser Wahlkampf sei anders gewesen, sagte er Medien. Anstrengender, schwieriger als jeder andere in seinem Leben.